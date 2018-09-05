В ЕС ждут от России обеспечения свободного доступа судов в украинские порты в Азовском море

В ЕС выразили свою позицию по поводу умышленного препятствования Россией заходу иностранных судов через Керченский пролив.

В Европейском Союзе ожидают от властей Российской Федерации обеспечения беспрепятственного доступа иностранных судов в украинские порты в Азовском море.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

В частности, европейские дипломаты напомнили, что, как уже ранее заявляли в ЕС, Керченский мост ограничивает прохождение морских судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

"На протяжении последних месяцев Россия все в большей степени и намеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в том числе судов из стран-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив и из украинских портов в Азовском море", - говорится в заявлении.

Читайте такжеРоссия закрывала для движения кораблей район в Черном море у границ Украины - СМИ

"Мы ожидаем, что Российская Федерация обеспечит беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море", - заявили в Представительстве ЕС.

Также европейские дипломаты отметили, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Читайте такжеДействия России в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину - Госдеп

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в ужесточении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая позволит противостоять действиям РФ.

Порошенко поручил подготовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.