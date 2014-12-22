В комиссию по избранию директора антикоррупционного бюро фракции предлагают итальянца
17:57, 22 декабря 2014Политика
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Три парламентские фракции предлагают назначить членом конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера.
Фракции предлагают итальянца в комиссию по избранию директора антикоррупционного бюро / фото УНИАН
Об этом на странице в соцсети написал лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
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2Вот кого предлагается выдвинуть от трех фракций – "Батькивщины", Радикальной партии и "Самопомочи" – как члена конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро: Джованни Кесслера, директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством",– написал депутат.
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