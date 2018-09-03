"Народный фронт" предлагает назвать именем Маккейна одну из улиц столицы

Фракция "Народный фронт" обращается в городской совет с предложением назвать именем сенатора Маккейна одну из центральных улиц столицы.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Мы должны выразить признательность великому американцу, который преданно поддерживал Украину в самые сложные дни и часы", - сказал Бурбак.

Как известно, 1 сентября лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принял участие в церемонии чествования памяти сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе.

В интервью журналистам он подчеркнул, что сенатор Джон Маккейн был "великим сыном американского народа и большим другом украинского народа".

"Он вместе с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигала законодательство по помощи украинским Вооруженным Силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России", - сказал Арсений Яценюк.