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"Народный фронт" предлагает назвать именем Маккейна одну из улиц столицы

14:31, 03 сентября 2018
Политика
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"Народный фронт" предлагает назвать именем Маккейна одну из улиц столицы / Фото УНИАН

"Мы должны выразить признательность великому американцу, который преданно поддерживал Украину в самые сложные дни и часы", - сказал Бурбак.

Как известно, 1 сентября лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принял участие в церемонии чествования памяти сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе.

В интервью журналистам он подчеркнул, что сенатор Джон Маккейн был "великим сыном американского народа и большим другом украинского народа".

"Он вместе с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигала законодательство по помощи украинским Вооруженным Силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России", - сказал Арсений Яценюк.

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