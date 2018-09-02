СМИ опубликовали запись разговора Полторака с «аудиороботом» пранкера Лексуса

Говоря с «аудиороботом», Полторак заявил, что ничего не знает о последних событиях в Донецке.

В сети опубликована аудиозапись разговора министра обороны Украины Степана Полторака с «аудиороботом Порошенко», подготовленным российским пранкером Лексусом.

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Запись диалога опубликовала «Страна». Пранкер использует в разговоре нарезку записи, в которой президент Петр Порошенко употребляет ненормативную лексику, говоря о «5 канале».

В ходе разговора с министром обороны "Порошенко" постоянно ссылается на некие события в Донецке (пранкер, очевидно, подразумевал убийство Захарченко - ред.).

Отметим, говоря с «аудиороботом», Полторак заявил, что ничего не знает об инциденте в Донецке.

«Я не знал, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал в Донецке. Если вы имеете [в виду] то, что произошло (убийство Захарченко - ред.), я сегодня разговаривал со всеми. Не знаю, о чем вы говорите…», - отметил он.

Кроме того, отвечая на упреки «Порошенко», Полторак отметил, что украинские военные на Донбассе «нормально стоят, никто никуда не бежит», и ВСУ не планируют атаковать боевиков.

Он также заявил о готовность подать в отставку в любое время.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 2 сентября российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины Степана Полторака сделать заявление по поводу последних событий на Донбассе, однако их попытка была раскрыта.

Отмечалось, что во время разговора были сфабрикованы голоса реальных людей. Тем не менее, попытка пранка, как утверждается, была раскрыта, и провокаторов отправили «в соответствуюшем направлении» на «понятном для них языке».

Позже Скандальный российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) подтвердил журналистам, что позвонил министру обороны Украины Степану Полтораку.