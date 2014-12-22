Украина и Казахстан возобновляют военно-техническое сотрудничество "в полном объеме"

13:54, 22 декабря 2014
Политика
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Украина и Казахстан договорились о возобновлении военно-технического сотрудничества.

Украина и Казахстан договорились о возобновлении сотрудничества в сфере ОПК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявления для СМИ.

Читайте такжеПорошенко встретился с Назарбаевым и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины"Мне приятно констатировать, что мы в полном объеме восстанавливаем военно-техническое сотрудничество", - сказал Порошенко после переговоров с Назарбаевым.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Казахстана находится в Украине с рабочим визитом.

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