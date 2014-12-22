Российские войска и наемники отходят от линии разграничения - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

«Перед данными группами поставлена задача - обеспечить беспокоящий огонь по позициям украинских войск», - отмечает «Информационное сопротивление».

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По данным группы, «на протяжении прошедших выходных в Луганской и Донецкой областях отмечен отход основной части подразделений российско-террористических войск от линии соприкосновения с украинскими войсками».

«Этот процесс не наблюдается на отдельных участках – в частности, противник оставляет войска «на передовой» в полосе Первомайск – Лисичанск, а также в районе н.п.Донецк, Тельманово, Новоазовск, в районе Бахмутской трассы. В первую очередь от линии соприкосновения отводятся подразделения армии РФ и российских наемников, остаются на своих позициях в основном отряды местных боевиков», - говорится в сообщении.