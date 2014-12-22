В Амвросиевке создали комендатуру российских войск – Тымчук

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», комендатура имеет в своем составе «группу быстрого реагирования» (до 40 военнослужащих РФ) и подразделение эвакуации техники и оперативного ремонта.

По данным «ИС», созданием данной комендатуры российское командование обеспечивает «запасные» маршруты движения колонн обеспечения из РФ через Амвросиевку и Тельманово на юг (в район Новоазовска).

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«Отмечен новый способ перегруппировки сил противника с целью сокрытия выдвижения на передовые позиции. Теперь личный состав и поддерживающая техника передвигаются отдельно. Сначала на позиции прибывает личный состав (преимущественно гражданским транспортом), следовательно, «перекатом» небольшими группами прибывает техника и тяжелое вооружение (в последнюю очередь танки и артиллерия)», - отмечает «Информационное сопротивление».