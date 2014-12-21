Яценюк: Серьезные реформы - наш последний шанс

Об этом глава украинского правительства сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

"И мы знаем, что для этого (вступления в ЕС – Ред.), конечно, нужны успешные реформы в Украине, даже если они болезнены", - отметил Яценюк.

По его словам, "самый большой козырь" в этом процессе - это украинская молодежь, которая хочет в Европу.

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Яценюк также отметил то, что США и Евросоюз продемонстрировали большую меру сплоченности в политике относительно Кремля, в частности, внедрения санкций.

По мнению главы украинского правительства, "Запад делает, что может" в этой ситуации, ввиду "ограниченного поля для маневров в отношении Путина".

"Он (Путин – Ред.) думал, что сможет расколоть ЕС, но ЕС наоборот ввел и ужесточил санкции", - подчеркнул Яценюк.