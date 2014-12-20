СМИ: Порошенко в понедельник снова проведет заседание СНБО

Президент Петр Порошенко назначил на понедельник, 22 декабря, заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как стало известно ZN.UA от источника в Администрации президента, темой заседания будет преодоление последствий ситуации, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях.

Среди вопросов, которые будут рассмотрены: решение проблем переселенцев - граждан, организаций и предприятий; нормализация ситуации на освобожденных территориях, жизнеобеспечение населения; организация и доставка гуманитарной помощи гражданам Украины, оставшимся на территории Донецкой и Луганской областей (речь, в том числе, и об оккупированных территориях) - в первую очередь детям и нетрудоспособным; состояние экономики Донецкой и Луганской областей.

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Порошенко сегодня уже провел одно заседание СНБО. Там он сообщил, что уровень финансирования сферы обороны и безопасности по госбюджету на 2015 год будет близок к 5% от ВВП.

Президент Украины также сообщил, что в 2015 году Украина проведет цикл частичных мобилизаций.