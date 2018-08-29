В ожидании спама

Через несколько дней начнется осень, а вместе с ней – суровое обострение популизма и лжи у украинских политиков. Грядущий рецидив политического спама будет особенно сильным, так как де-факто стартует горячая фаза сразу двух избирательных кампаний: парламентской и президентской в 2019 году. Это информационное извержение неизбежно зажжет наши сердца, а цунами яда компромата обязательно отравит наше сознание.

Мы вряд ли услышим внятный ответ на вопрос: «Кто заказал Катю Ганзюк?», зато, не исключено, нам предъявят еще полдюжины участников покушения на нее

От этого нам никуда не деться, ведь нас ждут регулярные и многословные выступления представителей политических элит на разного калибра ток-шоу и в многотиражных интервью, в рамках которых мы услышим многочисленные обвинения, яркие обещания, странные откровения и неискренние признания. Нас поджидают громкие представления от генерального прокурора на снятие неприкосновенности с депутатов, которым не суждено закончиться реальными сроками для обвиняемых; к нам подкрадываются множественные открытия дорог, школ и общественных туалетов высшими должностными лицами страны, в которой горят/тонут/разваливаются памятники архитектуры и истории, заботливо прикрытые от посторонних глаз рядами уродливых МАФов. Мы вряд ли услышим внятный ответ на вопрос: «Кто заказал Катю Ганзюк?», зато, не исключено, нам предъявят еще полдюжины участников покушения на нее.

Также мы не узнаем, кто заказал и исполнил убийство Павла Шеремета – да и прочие громкие и не очень политические убийства последних четырех лет; нам не назовут фамилию исходного заказчика убийства Аркадия Бабченко, ради раскрытия которой спецслужбы и полиция целой страны водили весь мир за нос около суток.

Мы не узнаем имена подонков, разворовавших помощь от ЕС на модернизацию украино-европейской границы, из-за чего Евросоюз перестал предоставлять нам помощь по соответствующему направлению работы. Нам не назовут фамилии людей в министерствах и ведомствах, крышующих нелегальную добычу янтаря, а нардеп Розенблат не сядет в тюрьму – так же, как не сели «бриллиантовые прокуроры», объединенные любовью к рюкзакам сын и заместитель одного министра, кумир вахтеров Роман Насиров, любитель позажиматься со студентками Петр Мельник, - еще десятки фамилий на все буквы алфавита, задержаниями (даже с поличным!) и арестами которых в последние годы кичились ГПУ, СБУ, МВД, САП, НАБУ и прочие аббревиатуры.

Нам будут строить гиперлуп, пока мы, пассажиры отечественных железных дорог, будем задыхаться, мерзнуть и сдерживать позывы посетить грязную уборную под грохот ржавых колес в вагонах советской постройки

Взамен этих реальных и конкретных вещей, которых мы с нетерпением ждем, нам будут рассказывать о неравной битве за кредиты МВФ, без которых нашей экономике конец, но ради которых начальство не готово повышать тарифы на газ – по причине нищенства половины украинского населения, которое, тем не менее, продолжат исправно обдирать, как липку, другими тарифами, насчитанными по формуле «Роттердам+». Нам будут строить гиперлуп, пока мы, пассажиры отечественных железных дорог, будем задыхаться, мерзнуть и сдерживать позывы посетить грязную уборную под грохот ржавых колес в вагонах советской постройки.

Нам будут обещать грядущую неизбежную (вот точно в следующем году!) эпохальную приватизацию государственных предприятий – хоть и список этих предприятий, окормляющих партийные кассы через систему «смотрящих», за последние три года не меняется.

И все это будет происходить на фоне непрекращающейся войны, за нетрезвую оценку сроков победы в которой один уважаемый человек уже извинился – а, значит, с него по этому вопросу уже и не спросишь (а если и спросишь, то всегда найдется интеллигентного вида губернатор, который не даст добиться ответа).

Нас и дальше будут считать болванами.

И, самое интересное, - мы, вроде бы, в курсе этого расклада. И, самое забавное, нас он вроде как не устраивает. И, самое главное, у нас как бы даже уже есть иммунитет – не вестись на новые изобличения, задержания, аресты, которым суждено закончиться пшиком; не верить обещаниям политиков, о которых они забывают на час раньше, чем заканчивается голосование на выборах; иронизировать над их строительно-реформаторской активностью, которая всегда проявляется лишь точечно (зато весьма медийно и пафосно) и ни к каким заметным результатам в долгосрочной перспективе не приводит.

Но, как бы это ни было печально, мы продолжим вестись – очаровываться, восхищаться, аплодировать. Верить. Разочаровываться, критиковать, освистывать. Проклинать и ненавидеть.

И, в конечном счете, голосовать. За них же.

И, знаете, это ведь не изменится. Так и будет – по крайне мере, какое-то время.

Так вот, к чему я. Поглощая, волей-неволей, гигабайты, мегатонны и килокалории информационного спама, который обрушится на вас с понедельника, очаровываясь – а затем разочаровываясь – в велеречивых подонках, чьи имена вы давно знаете наизусть, не спешите идти на священную войну за эти имена в социальных сетях, очередях и на кухне.

Полноте.

Ваши враги в маршрутках не ездят, а обидные комментарии на их страницах в Фейсбуке за неплохую зарплату читает специально обученный персонал

Говорящим головам с Печерска ваша ненависть – после того, как вы уже отдали им свой голос на выборах (разочаруетесь-то вы лишь на следующий день) – принесет лишь моральное удовлетворение и ощущение победившего злорадства. А вот человек, которого вы называете порохоботом, считая вас юлеботом, при этом, ничего вам плохого не сделал, и ничего, в сущности, против лично вас не имеет. Не забывайте об этом, намереваясь написать обидный комментарий или набирая побольше воздуха в легкие – чтоб громче выкрикнуть оскорбление – в тесной маршрутке.

Ваши враги в маршрутках не ездят, а обидные комментарии на их страницах в Фейсбуке за неплохую зарплату читает специально обученный персонал.

Не парьтесь. Насладитесь осенью, уверен, она будет прекрасной. У вас.

И тяжелой – у наших воинов на фронте, а также – жителей прифронтовой полосы и оккупированных территорий. Если вы верующий – помолитесь за них, это важнее, чем тот самый томос или любое имя любого патриарха любой конфессии.

Помните, что разъединить нас пытается не только внешний враг. И не забывайте, что мы обязательно победим. Всех врагов.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН