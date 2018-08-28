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"Петр-открыватель": как перерезание ленточек стало для президента Украины настоящей страстью (видео)

14:31, 28 августа 2018
Политика
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Например, дорожный знак на трассе Запорожье-Днепр. Еще президент открыл мост на одесской трассе, фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки на Киевщине, обновленную школу на Днепропетровщине и даже принял участие в запуске новой линии производства цемента на «Ивано-Франковскцемент».

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Последний его вклад в развитие страны – открытие сельской дороги на Николаевщине.

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Теги: #Порошенко#президент#дороги#политика#открытие