"Петр-открыватель": как перерезание ленточек стало для президента Украины настоящей страстью (видео)

Петр Порошенко имеет хорошую привычку постоянно что-то открывать. Но за последний год его хобби превратилось уже в какую-то страсть. Он начал открывать все, что только можно.

Например, дорожный знак на трассе Запорожье-Днепр. Еще президент открыл мост на одесской трассе, фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки на Киевщине, обновленную школу на Днепропетровщине и даже принял участие в запуске новой линии производства цемента на «Ивано-Франковскцемент». Читайте также"Ты выйдешь, я тебя расскажу": Порошенко оттолкнул микрофон журналиста из-за неудобного вопроса (видео) Последний его вклад в развитие страны – открытие сельской дороги на Николаевщине.

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