Место раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на коммунальном водопроводе - активисты

Целый день коммунальщики откачивали воду и разбирались с причиной очередного потопа.

Место раскопок квартала средневекового Киева (XI-XIX вв.) на Почтовой площади затопило из-за аварии на коммунальном водопроводе.

Об этом сообщила активистка Аннабелла Морина в Facebook.

«Все еще льет, но уже меньше. Целый день коммунальщики откачивали воду и разбирались с причиной очередного потопа. Под конец дня выяснили. Оказалось, что зря грешили на водопроводные сети в кафешках ... Она (причина - УНИАН) таки в порыве магистральной трубы. Правда, не той, что в прошлый раз. Ее «Киевводоканал» перекрыл еще 8 августа. Прорвало вторую - через дорогу от площади. Теперь перекрыли и ее, а потому остался без воды отель на Сагайдачного, 15», - написала Морина.

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По ее информации, ремонт на трубопроводе будут проводиться уже завтра. «При этом «Киевводоканал» отмечает, что, если бы на территории стройплощадки, где ведутся раскопки, нормально работала дренажная система и были загерметизированы футляры в колодцах, то ничего плохого бы не произошло. Водичка потекла бы по поверхности, а не вглубь на раскопки», - добавила активистка.

«Мы понимаем, что через отверстие в бетонных столбах, где вода проложила себе дорогу, она будет течь и дальше. При малейшем дождике, после третьего, четвертого, двадцать пятого прорыва трубы. Так не должно быть. Это опасно и для археологических артефактов, и для площади», - подчеркнула Морина.

По ее словам, решение проблемы должно быть комплексным и кардинальным. «Продолжение и ускорение раскопок, укрепление котлована (что не мешает раскопкам), создание проекта Музея и его строительство», - добавила активистка.

Как сообщал УНИАН, 8 августа место раскопок квартала средневекового Киева (XI-XIX вв.) на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на водопроводной системе. Активисты заявляли об угрозе разрушения памятника археологии и сообщали, что городские службы долгое время игнорировали обращения по аварии.

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10 августа активисты провели акцию на Почтовой, чтобы привлечь внимание руководства города к сохранению раскопок. 13 августа директор КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Максим Калинин заверил, что Почтовая площадь в Киеве, несмотря на подтопления, безопасна для посетителей.

19 августа вследствие сильного ливня место раскопок вновь подтопило. В то же время активисты сообщили о скором начале работ по откачке воды.

Сегодня, 22 августа, утром активисты сообщили, что место раскопок вновь заливает водой.

Справка УНИАН. С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция с требованием создать музейное пространство на месте раскопок, которые ведутся на территории, где планируется строительство ТРЦ. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию об обнаруженных археологами находки и ситуацию с застройкой территории, организуя экскурсии на место находок.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложение о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

5 июля Верховная Рада Украины поручила Кабмину внести объект культурного наследия «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева на Почтовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории «памятник национального значения».

8 августа экспертный совет Минкульта поддержала предоставление обнаруженном памятнике археологии на Почтовой площади статуса национального памятника археологии и рекомендовала министерству рассмотреть вопрос о внесении в госреестр тех археологических находок, которые были обнаружены во время раскопок на Почтовой площади. Кроме того, рекомендовано доработать вопрос о включении этого памятника в государственный реестр по категории «памятник истории».