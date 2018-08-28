"Ты выйдешь, я тебе расскажу": Порошенко оттолкнул микрофон журналиста из-за неудобного вопроса (видео)

Инцидент произошел на госпредприятии "Зоря-Машпроект", которое Порошенко посетил во время визита в Николаев 27 августа.

Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос журналиста о его обещаниях выделить средства на благоустройство Николаева.

Видео, как глава государства отталкивает микрофон, опубликовал у себя в Facebook николаевский журналист Иван Казора.

Когда Порошенко услышал вопрос, он закрыл микрофон журналиста и что-то сказал.

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Казора написал: "Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу".

После этого Казору, по его словам, оттеснили глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и его охранник. После чего президент сказал: "Спрашивайте городского голову".

Как напомнил журналист, Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривень на ремонт Центрального стадиона Николаева, решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город.

Как сообщал УНИАН, 27 августа во время поездки в Николаевскую область президент Украины Петр Порошенко заявил, что самое трудное уже позади: сокращается инфляция, увеличиваются золотовалютные резервы.