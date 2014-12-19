В России на Наливайченко завели уголовное дело

Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, передает ТАСС.

"Наливайченко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ - клевета, организация применения запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, похищения человека", - сказал Маркин.

Следствие заявило, что "Наливайченко, действуя согласованно с руководителями силовых структур Украины, используя силы и средства СБУ, в ходе вооруженного конфликта на Донбассе организовал похищение не участвовавших в вооруженном конфликте граждан РФ - журналистов телеканала LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко".

Читайте такжеНаливайченко: преступления, совершенные РФ в Украине тянут на международный трибунал

Кроме того, в России заявляют, что 14 июня на блокпосту трассы Донецк - Днепропетровск в районе населенного пункта Покровское "Наливайченко организовал захват и похищение журналистов телерадиокомпании "Звезда" Евгения Давыдова и Никиты Конашенкова, которые также являются гражданами России и не участвовали в вооруженном конфликте".

Помимо этого в России главу СБУ обвиняют в том, что сотрудники СБУ по его указанию якобы «пытали» мирное население Донбасса. Кроме того, Наливайченко припомнили и обвинения в отношении Рамзана Кадырова.

Маркин добавил, что Наливайченко следовало бы вынести наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.