В Киев с визитом прибывают главы МИД Германии и Венгрии

В частности, в ходе своего визита Франк-Вальтер Штайнмайер проведет встречу со свои украинским коллегой Павлом Климкиным, а также с руководством страны, сообщает "Апостроф".

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Для венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто это будет первый визит в Киев. В ходе запланированных встреч украинская и венгерская делегации обсудят вопросы евроинтеграции Украины, сотрудничества в отрасли энергетики, а также этнонациональной политики.