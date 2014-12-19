В Киев с визитом прибывают главы МИД Германии и Венгрии

09:43, 19 декабря 2014
Политика
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В Киев с рабочими визитами прибывают министры иностранных дел Германии и Венгрии Франк-Вальтер Штайнмайер и Петер Сиярто.

Reuters

В частности, в ходе своего визита Франк-Вальтер Штайнмайер проведет встречу со свои украинским коллегой Павлом Климкиным, а также с руководством страны, сообщает "Апостроф".

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Для венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто это будет первый визит в Киев. В ходе запланированных встреч украинская и венгерская делегации обсудят вопросы евроинтеграции Украины, сотрудничества в отрасли энергетики, а также этнонациональной политики.

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