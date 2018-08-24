Гройсман встретился с Болтоном: обсудили "Северный поток-2" и санкции против РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопросы сотрудничества в контексте сотрудничества с международными финансовыми организациями, ужесточения санкционного давления на РФ и противодействия реализации проекта «Северный поток-2».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом шла речь на встрече Гройсмана и Болтона, который посещает Украину по случаю Дня Независимости.

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Гройсман поблагодарил правительство США за поддержку независимости Украины и в вопросе восстановления территориальной целостности.

«У нас большое совместное будущее. Нам есть о чем говорить и на чем формировать дальнейшее сотрудничество», - добавил он.

В свою очередь Болтон отметил, что быть в Киеве в День Независимости - это большая честь и привилегия.

«Я жду наших переговоров - по различным вопросам и по видению того, как мы можем углубить сотрудничество», - сказал советник президента США.

«Во время встречи стороны коснулись многих тем - как двустороннего, так и международного сотрудничества, прежде всего в контексте сотрудничества с международными финансовыми организациями, ужесточения санкционного давления на страну-агрессора и противодействия реализации проекта «Северный поток-2»», - отмечается в сообщении.

Отдельно собеседники отметили рост товарооборота между государствами. Так, в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на треть и составил 4,7 млрд долл.

Глава правительства Украины также напомнил, что впереди - реализация совместных производственных планов в энергетической сфере, в авиастроении и производстве железнодорожных локомотивов.