МИД: заявления Путина на пресс-конференции рассчитаны на «внутреннее потребление»



Об этом сказал Перебийнис в эфире телеканала «112 Украина».

”Эти заявления, которые звучали на пресс-конференции российского президента… Я не стал бы придавать им особого значения, они рассчитаны на внутреннее потребление. То, что он говорил, не имеет никакой связи с реальностью”, - заявил Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Путина.

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В ходе пресс-конференции президент РФ, среди прочего, заявил, что Россия не проводит карательную операцию на востоке Украины, что политики при урегулировании ситуации на востоке Украины должны исходить «из основополагающих принципов международного права и из права людей самим решать свою судьбу».

Также Путин сказал, что ухудшение ситуации в экономике РФ вызвано не аннексией Крыма, а желанием «русского медведя посадить на цепь».