Раде предлагают расширить полномочия СНБО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".

Председатель комитета, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский, открывая заседание, сообщил, что к законопроекту (рег. №1343) о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» поступило 40 поправок.

Рассмотрев поправки к законопроекту, большинство из которых касались выполнения СНБО такой функции, как координация и контроль, народные депутаты решили предлагать их отклонить, поскольку они похожи. В то же время члены комитета поддержали несколько редакционных правок.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №1343, этим актом «предлагается привести нормы действующего законодательства Украины в сфере национальной безопасности и обороны в соответствии с Конституцией Украины, усовершенствовать правовое обеспечение деятельности СНБО». Проектом, в частности, предполагается расширить компетенцию СНБО относительно таких полномочий, как принятие решения относительно неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координация и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

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Проектом изменений к действующему закону о СНБО вводится положение о том, что решения этого конституционного органа, введенные в действие указами президента Украины, являются обязательными к исполнению органами исполнительной власти. Кроме того, аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины определяется юридическим лицом.

Также предлагается включать в состав СНБО, кроме премьер-министра, министра обороны, председателя СБУ, министра внутренних дел, министра иностранных дел, руководителей других центральных органов исполнительной власти, также иных лиц, определенных президентом.

Законопроект о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» был подан президентом как неотложный и уже принят Верховной Радой в первом чтении.