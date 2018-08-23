Макрон поздравил украинцев с Днем независимости: "можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции"

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Франции в процессе проведения реформ.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил на имя президента Петра Порошенко поздравления по случаю Дня независимости Украины и выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается на сайте президента Украины, президент Франции поздравил главу Украинского государства и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости и пожелал процветания и мира.

«Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого разрешения конфликта, который бушует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украины является постоянной через привлечение Франции к «Нормандскому формату». Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - говорится в поздравительном письме.

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«Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву», - отметил Макрон.

Президент Франции также отметил, что Украина проявила смелость и стойкость, выбрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых стоит поздравить. По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.

«Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом», - заявил Макрон.

Президент Франции пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые соединяют наши страны, крепли и в дальнейшем.