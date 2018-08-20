У Путина назвали возможное место встречи глав стран "нормандской четверки"

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили возможную встречу глав стран "нормандской четверки".

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в "нормандском формате" может пройти в Париже, однако дата проведения саммита пока не определена.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают "Известия".

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По его словам, во время встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили возможную встречу глав "нормандской четверки".

Ушаков отметил, что экспертам было поручено продолжать работу по подготовке саммита, хотя точную его дату еще не определили.

"Но сам вариант встречи обсуждался. Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже" - сказал он.

Помощник президента РФ добавил, что для достижения реального результата к переговорам глав государств в "нормандском формате" необходимо тщательно подготовиться.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условий для проведения новой встречи "нормандской четверки" на высшем уровне пока нет, поскольку «не выполнены предыдущие договоренности лидеров».