Тимошенко намекнула Москве на ”дополнительные рычаги”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Россию придерживаться договоренностей о поэтапном росте цен на поставляемый в Украину газ, несмотря на договоренность гозовых компаний Средней Азии о продаже «Газпрому» газа с 2009 года по более высоким, европейским ценам.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в интервью Reuters, находясь в Брюсселе 12 марта.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ранее Россия обещала повышать цены на газ до европейского уровня постепенно - в течение четырех лет, начиная с 2008 года.

"Я не хотела бы, чтобы эти договоренности нарушались", - сказала она.

Премьер-министр Украины намекнула на дополнительные рычаги Киева, сказав, что между сторонами действуют другие стратегические отношения, в основу которых положены принципы далекие от мировых уровней цен. Ю.ТИМОШЕНКО в качестве примера привела аренду Россией военно-морской базы Черноморского флота на территории Украины.

"Они арендуют огромные участки земли на территории Украины, и мы придерживаемся ранее установленных цен, несмотря на факт, что стоимость этих участков сейчас совсем другая", - сказала премьер.

Она не стала развивать эту тему, высказав уверенность в достижении компромисса, обеспечивающего стабильные и предсказуемые поставки газа.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Ю.ТИМОШЕНКО на брифинге в Брюсселе заявила, что Украина на переговорах в Москве по газовым вопросам намерена обсудить переход в течение четырех лет на рыночные цены на газ. Премьер сообщила, что НАК «Нафтогаз Украины» на переговорах с «Газпромом» дано поручение обсудить концепцию долгосрочных соглашений между Украиной и Россией о поставках газа и предусмотреть алгоритм формирования цены. «В течение, например, четырех лет до рыночной», - сказала премьер.