СНБО планирует собраться в субботу – СМИ

Об этом сообщили в АП в четверг, передает «Украинская правда».

Как известно, ранее ряд информагентств процитировали президента Петра Порошенко, который в Люблине на встрече со студентами сказал, что созывает экстренное заседание на 16.00 четверга "из-за определенного обострения ситуации".

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос поэтапного возвращения военнослужащих, которые были мобилизованы в этом году в ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии.