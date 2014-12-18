СНБО планирует собраться в субботу – СМИ
15:27, 18 декабря 2014Политика
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В Администрации президента говорят, что заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в субботу и будет плановым.
Заседание будет плановым / УНИАН
Об этом сообщили в АП в четверг, передает «Украинская правда».
Как известно, ранее ряд информагентств процитировали президента Петра Порошенко, который в Люблине на встрече со студентами сказал, что созывает экстренное заседание на 16.00 четверга "из-за определенного обострения ситуации".
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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос поэтапного возвращения военнослужащих, которые были мобилизованы в этом году в ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии.
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