Москва дает указания относительно информационных атак против украинского посольства в США – посол

Посол Украины в США воспринимает каждую подобную атаку как свидетельство успеха украинских дипломатов.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявляет, что из Москвы поступают указания о проведении информационных атак против Посольства Украины в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: «Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства».

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Чалый напомнил о дискуссии, что Украина якобы вмешивалась в выборы в США. «Поверьте, это всё была очень грязная история, которая была поддержана и поддерживается со стороны российской активности и бывших политиков, которые до сих пор имеют лоббизм в США, платят за это и атакуют иногда непосредственно посольство и посла», - заявил Чалый. При этом он не уточнил имена политиков, о которых идет речь.

«Я знаю, почему даются указания, я точно это знаю, некоторым украинским каналам также атаковать меня персонально. Даются эти указания из Москвы. Значит, мы эффективно работаем в Вашингтоне», - подчеркнул Чалый.

«Когда была статья в The New York Times о возможном использовании украинских двигателей в Северной Корее, мы очень быстро отреагировали, и это было очень правильно. Президент, Совет национальной безопасности, экспертная группа приехали в США, сняли вопрос», - отметил Чалый.

По словам посла, также была попытка через Конгресс США провести резолюцию относительно санкциям против Северной Кореи, в которой было сказано, что для ядерных испытаний в КНДР, «возможно, (использовались) двигатели из Украины».

«Когда мы начали разбираться, как это появилось там, в том числе с председателем профильного комитета, мы увидели, как это появляется. То есть, не имея доступа к сенаторам, идут другие способы такой работы, и мы этому противодействуем», - заявил Чалый.

«Видимо, кто-то считает, что наше противодействие является успешным, поэтому я воспринимаю каждую такую атаку как свидетельство нашего успеха», - сказал посол.