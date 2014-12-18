Порошенко: Я – президент мира, а не войны

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Порошенко сказал в эфире польского телеканала TVP Info 17 декабря вечером.

"Целью Украины не является то, чтобы было хуже России. Цель - добиться мира на нашей земле. Я являюсь президентом не войны, а мира", - сказал он, комментируя обвал российского рубля и то, как это может повлиять на развитие ситуации в Донбассе.

Порошенко напомнил о предложенном им плане мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, который предусматривает прекращение огня, вывод российских войск из украинской территории и начало политического диалога.

Читайте такжеПорошенко: Кризис на Донбассе может завершиться через три недели, если выведут иностранные войскаПорошенко назвал страшной жизнь на оккупированных боевиками территориях Донбасса. "На улицах бандиты, которые без суда и следствия убивают людей. Они не отвечают за такие поступки", - заявил президент Украины и сравнил эту ситуацию с Сомали.