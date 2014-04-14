Украина может полностью перекрыть границу с Россией - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для этого у Украины есть все необходимые средства и инструменты.

"Сегодня мы видим напряженную ситуацию безопасности на востоке и юге (Украины). Мы предупреждаем Россию не переходить эту красную линию и отвести своих специальных агентов, прекратить провокации. Это наш основной призыв, это наше основное требование", - сказал он.

Лубкивский отметил, что в случае начала прямой военной интервенции, соответственно будут действовать украинские Вооруженные Силы, соответственно будут применены и другие, в том числе дипломатические инструменты, для преодоления этой ситуации.

В то же время он отметил, что Украина надеется на мирное урегулирование конфликта.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе была достигнута предварительная договоренность, что 17 апреля в Женеве должна состояться встреча представителей России, США, Украины и Евросоюза.

Однако, в эти выходные, 12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины.

13 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что четырехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса будет сорвана, если в отношении жителей юго-востока Украины будет применена сила.

В свою очередь Керри предупредил главу МИД России, что РФ ожидают новые санкции, если она не предпримет шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины.