Порошенко: Отношения с ЕС перешли на качественно новый уровень

22:42, 16 декабря 2014
Политика
1 0

Президент Украины Петр Порошенко считает, что динамичный диалог, который наблюдается между Украиной и ЕС, свидетельствует о переходе отношений на качественно новый уровень.

@APUkraine

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заявления для прессы с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сегодня в Киеве.

”Я думаю очень важным есть тот факт, что визит (Могерини - УНИАН) состоялся на следующий день после инаугурационного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе”, - отметил Порошенко.

Читайте такжеУкраина и ЕС договорились озвучить точную дату введения безвизового режима на саммите в мае

По словам президента, это свидетельствует о том, что поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности остается одним из приоритетов для ЕС.

”Динамический и результативный диалог, который наблюдается между Украиной и ЕС в течение последних месяцев, свидетельствует о переходе отношений между Украиной и ЕС на качественно новый уровень, уровень политической ассоциации”, - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter