Порошенко: Отношения с ЕС перешли на качественно новый уровень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заявления для прессы с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сегодня в Киеве.

”Я думаю очень важным есть тот факт, что визит (Могерини - УНИАН) состоялся на следующий день после инаугурационного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе”, - отметил Порошенко.

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По словам президента, это свидетельствует о том, что поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности остается одним из приоритетов для ЕС.

”Динамический и результативный диалог, который наблюдается между Украиной и ЕС в течение последних месяцев, свидетельствует о переходе отношений между Украиной и ЕС на качественно новый уровень, уровень политической ассоциации”, - сказал он.