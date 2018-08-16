Роман Труба объявил о запуске работы Государственного бюро расследований

Директор ГБР планирует запустить работу своего ведомства в полном объёме осенью нынешнего года.

К работе в Государственном бюро расследований (ГБР) приступили первые 42 победителя конкурса на должности в центральном аппарате ведомства.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, который 16 августа принял у них присягу госслужащего.

По его словам, речь идёт о специалистах подразделений правового обеспечения, международного сотрудничества, внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, службы кадров.

«В ближайшее время будут назначены сотни следователей, которые начнут первые уголовные расследования. Кроме того, сейчас работает конкурсная комиссия, которая проводит отбор на все территориальные управления. По окончании этого отбора мы сможем говорить о полноценном начале работы Государственного бюро расследований», - сообщил Роман Труба.

Директор ГБР планирует запустить работу своего ведомства в полном объёме осенью нынешнего года, но для этого понадобится координация усилий с другими госорганами, прежде всего с Кабинетом министров Украины. Также Роман Труба сейчас занимается вопросом помещения для центрального аппарата ГБР, которое должно соответствовать специфике работы этого органа, учитывая проведение следственных действий.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования, а за прокуратурой останется функция надзора. ГБР будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.