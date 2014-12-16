Forbes: Борьба за общественное мнение в Германии: нарратив Украина-Россия

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Борьба за общественное мнение в Германии: нарратив Украина/Россия», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что пропагандистская машина Путина ведет отчаянную пиар-борьбу, как внутри России, так и за рубежом, чтобы контролировать нарратив о своей войне с Украиной.

Победа республиканцев на промежуточных выборах в США усилила антироссийский дискурс Америки, о чем свидетельствует то, что Сенат одобрил «Акт в поддержку свободы Украины», который предполагает поставку летального оружия в Украину. Еще более зловеще выглядят результаты опроса, проведенного Левада-Центром, согласно которым только 5-6 % россиян готовы жертвовать ради украинской авантюры Путина. Россияне считают, что если этот груз должен лечь кому-то на плечи, то это должен быть Путин и его компания. Эти неудачи делают борьбу за общественное мнение в Германии еще более важной, и это сражение сейчас ведется на первых страницах немецкой прессы.

Два открытых письма к немецкой общественности

Два открытых письма к общественности оказались в центре напряженного сражения за доминирующий нарратив Германии о войне России с Украиной.

В первом письме под названием «Еще одна война в Европе? Не от нашего имени» утверждается, что нужно избежать еще одну европейскую войну любой ценой, что Россия защищает свои законные интересы, что средства массовой информации должны оставаться «нейтральными», и что причины военных действий в Украине гораздо глубже, чем руководство Путина. Письмо «Не от нашего имени» подписали шестьдесят выдающихся немцев, из области теологии и политики – Герхард Шредер, Роман Херцог и другие известные социал-демократы и члены Левой партии; промышленности – Экхард Кордес, Штефан Дюрр; искусства – Вим Вендерс, Ханна Шигулла, Клаус Мария Брандауэр; и один «био фермер».

Во втором открытом письме, озаглавленном «Обеспечьте мир, не поощряйте экспансионизм», утверждается, что путинская Россия – это явный агрессор по отношению к Украине, что Россия нарушила прошлые соглашения в Грузии, Молдове и Украине, что российские средства массовой информации оклеветали украинский народ (на плечи которого легла тяжесть потерь Второй мировой войны), и что территориальная целостность Украины (и Грузии и Молдовы) не должна быть принесена в жертву «уравновешенной» политики Германии по отношению к России. Письмо «Не поощряйте экспансионизм» подписали сто лучших ученых из легендарных немецких университетов и иностранные корреспонденты, специализирующиеся в вопросах России и Украины.

В письме «Не от нашего имени» сочетаются моральный релятивизм и «мир любой ценой»

Некоторые цитаты из этого письма:

• Северная Америка, Европейский Союз и Россия скатываются к конфликту. Все стороны несут общую ответственность за мир и безопасность.

• То, что Путин (по общему признанию) незаконно аннексировал Крым, следует понимать в контексте угрожающего расширения НАТО и ЕС на восток, которое происходило без одновременного углубления отношений с Москвой.

• Снова необходима разрядка международной напряженности, которая обеспечила бы одинаковую безопасность для всех сторон. Требования в сфере безопасности россиян настолько же законны и четко выражены, как и требования немцев, поляков, прибалтов и украинцев.

• Любая попытка Запада исключить Россию из Европы будет противоречащей истории, неразумной и опасной.

Германия несет ответственность за сохранение мира и должна избегать односторонних обвинений. Немецкие СМИ должны нейтрально освещать события, а не так, как это было в предыдущих статьях и эссе, которые демонизировали целый народ, не принимая во внимание опасения России по поводу ее безопасности.

• В основе этого конфликта лежат более глубокие проблемы, чем Путин. Главы государств приходят и уходят. Россия, скорее всего, будет чувствовать то же самое с другим лидером, который будет вместо Путина.

Письмо «Не поощряйте экспансионизм» сочетает в себе явную вину России и историческую ответственность немцев

Некоторые цитаты из этой статьи:

• Авторы этого письма считают неслучайным тот факт, что среди тех, кто подписал письмо «Не от нашего имени», практически нет ни одного эксперта в вопросах России и Украины. Скорее всего, их понимание постсоветского пространства ограничено, и они не проводили необходимых исследований и не изучали историю этого края, поэтому сами не знают, о чем говорят.

• Подавляющее большинство настоящих экспертов сходятся во мнении о том, что есть явный агрессор и явная жертва в войне России с Украиной. К России нельзя относиться как к «жертве».

• Никакие дефекты украинской политической системы не могут оправдать аннексию Россией Крыма и её завуалированную интервенцию в восточную Украину. (Они могли бы добавить: Кто такая Россия, чтобы критиковать политическую систему Украины?)

• Если Россия чувствует угрозу из-за расширения ЕС или НАТО, то ей следует пожаловаться об этом в Брюсселе, а не вести вместо этого гибридную войну, которая забрала тысячи человеческих жизней и принесла огромные разрушения в Украине, которая даже не является членом ни одной из этих организаций.

• Зачем добросовестно вести переговоры с Россией, которая не выполнила условия соглашений после всех предыдущих «диалогов»? Соглашение 2008 г., о котором вел переговоры ЕС, чтобы положить конец грузинскому конфликту, предусматривало вывод российских войск с оккупированной территории. Российские военные остаются там и по сей день. (Авторы могли бы также добавить, что Россия не выполнила своих обещаний, начиная с переговоров в Женеве, заканчивая Минским договором).

• Опытные журналисты помнят, что только 3 % россиян считали потенциальное вступление в НАТО Грузии и Украины главной угрозой для их страны. НАТО отказалось от принятия этих стран в 2008 г. из-за давления со стороны Германии, которая отреагировала на предупреждения России.

• Полуправда, ложь и клевета об украинском народе широко распространились в Германии, как следствие поверхностного исследования и частых выступлений представителей Кремля и «понимающих» Путина на немецком телевидении. Нет никаких причин жаловаться на то, что пропаганда Путина не достигает немецкого народа через основные средства массовой информации.

• Мир должен наступить не с помощью оружия или легитимизации наступательных военных действий.

• Нужно пресекать попытки экспортировать нелиберальное общество Путина в Германию в интересах самой Германии.

• Немецкое государство должно активно помогать Украине, которая потеряла как минимум четыре миллиона человек во время Второй мировой войны, и около двух миллионов ее граждан были насильно вывезены, как остарбайтеры, для работы на немцев во время войны.

Почему СМИ наступают на союзников Путина?

Как человек, который регулярно следит за новостями и ток-шоу на немецком телевиденье, я могу подтвердить, что немецкие СМИ из кожи вон лезут, чтобы казаться нейтральными (за исключением негативных новостей об Америке). Немецкий государственный телеканал постоянно берет интервью у представителей всех партий в парламенте, в том числе убедительных и громких «понимающих» Путина, таких, как лидер Левой партии, вспыльчивый Грегор Гизи, который представляет действия Путина в еще более выгодном свете, чем он сам. Немецкий канал ARD провел «мягкое» интервью с Путиным, когда тот возвращался из Австралии, во время которого он сделал все возможное, чтобы запугать Германию рассказами о Третьей мировой войне.

Тот факт, что коалиция «понимающих» Путина, в которую входят знаменитости из сферы искусства, пацифисты, богословы и промышленники, у которых есть финансовые интересы в России, считает необходимым публиковать на первой полосе газет свое письмо «Не от нашего имени» говорит о том, что Кремль чувствует, что он проигрывает битву за общественное мнение в Германии.