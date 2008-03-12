Черновецкий плевать хотел на указы Президента и постановления Кабмина?

Киевская власть игнорирует нормативные акты Президента Украины, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны, а также национальное законодательство в сфере земельных отношений и природоохранной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр охраны окружающей среды Георгий ФИЛИПЧУК сегодня на заседании правительства.

«Очевидным является то, что киевская власть игнорирует указы Президента, постановления Кабинета министров, решения Совета национальной безопасности и обороны в сфере земельных отношений, природоохранной политики. Если говорить о правовом аспекте, не выполняются на уровне главных статей и положений Лесной, Водный и Земельный кодексы», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

По его словам, за последние два года Минприроды провело 2600 проверок по решениям Киевской городской государственной администрации в сфере земельных отношений. «Выявлено, что 85% всех нарушений являются злостными, которые толкуются как исключительные нарушения закона», - уточнил Г.ФИЛИПЧУК.

Министр также отметил, что КГГА «отдает не просто землю, а влезает в природоохранные и охраняемые зоны».

«Правительство должно принять решение на уровне политико-правовой оценки, чтобы мы вместе с Президентом могли определиться, кому мы отдаем власть, в какие руки с точки зрения морали, этики и большой украинской политики», - предложил Г.ФИЛИПЧУК.