Боевики снова обстреляли аэропорт "Донецк" и другие позиции силовиков
08:09, 15 декабря 2014Политика
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За минувшие сутки боевики 7 раз обстреливали позиции сил АТО с использованием минометов и стрелкового оружия.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки террористы 7 раз обстреливали позиции сил АТО с использованием минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в международном аэропорту «Донецк», боевики трижды открывали огонь по защитникам аэродрома со стороны старого терминала и православного монастыря.
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В свою очередь, пользуясь затишьем, силы АТО осуществляют контрдиверсионные мероприятия, проводят операции по борьбе с бандитизмом на освобожденных от оккупантов территориях, добавили в штабе.
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