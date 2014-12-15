Боевики снова обстреляли аэропорт "Донецк" и другие позиции силовиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки террористы 7 раз обстреливали позиции сил АТО с использованием минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в международном аэропорту «Донецк», боевики трижды открывали огонь по защитникам аэродрома со стороны старого терминала и православного монастыря.

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В свою очередь, пользуясь затишьем, силы АТО осуществляют контрдиверсионные мероприятия, проводят операции по борьбе с бандитизмом на освобожденных от оккупантов территориях, добавили в штабе.