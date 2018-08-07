"Спалила папку в Instagram": дочь Порошенко похвасталась отдыхом в Испании - журналист

Александр Дубинский нашел акаунт дочери Порошенко в соцсети. В нем - фотографии из Испании.

Журналист Александр Дубинский заявляет, что дети Петра Порошенко отдыхали в испанском городе Ронда, а вместе с ними, вероятнее всего, отдыхал и сам президент. Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

"Ваши дети точно отдыхали в Испании. И наверняка там же были и вы. Правда, не в Марбелье, на старой вилле, уже найденной журналистами. А в испанском городе Ронда. Куда ваша дочь, закончившая колледж, пригласила подруг - и отчиталась об этом в Instagram", - написал журналист, прикрепив скриншоты с аккаунта предположительно дочери Порошенко.

Напомним, журналисты нашли дом в Испании, который, по словам местных жителей, принадлежит украинскому президенту.

Вчера Петр Порошенко позвонил журналистке ТСН Ольге Василевской, которая подготовила сюжет об отдыхе гаранта в Испании за полчаса до его выхода в эфир.