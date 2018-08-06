Порошенко лично звонил журналистке для опровержения информации об отдыхе в Испании (видео)

Петр Порошенко после вежливого приветствия начал говорить, что никогда не отдыхал в Марбелье, что это заказная спланированная против него акция.

Президент Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской, которая готовила сюжет о его вероятном отдыхе в испанский Марбелье, чтобы опровергнуть информацию, изложенную в материале.

Как говорится в выпуске ТСН, когда этот материал готовился, за полчаса до эфира 6 августа, из Администрации Президента позвонили автору сюжета-Ольге Василевской и сообщили - с ней лично хочет пообщаться президент Украины.

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Оказалось, что его пресс-служба сообщила ему о том, что корреспондент проанонсировала материал на своей странице в Facebook, первым предложением поста было - "В поисках Петра Алексеевича довелось подняться на самую высокую гору в Марбелье".

Петр Порошенко после вежливого приветствия начал говорить, что никогда не отдыхал в Марбелье, что это заказная спланированная против него акция, что он не знает, где отдыхали его дети, и это их личное дело. На вопрос - где он отдыхал, или отдыхал вообще, почему президентский борт неделю находился в Вене - президент не ответил.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был".

На вопрос корреспондента о том, есть ли у президента вилла в Марбелье и что президентский борт делал в Вене восемь дней, Порошенко не ответил и положил трубку.

На официальные запросы об отпуске президента никакого ответа в течение четырех дней из Администрации Президента до личного звонка Порошенко не поступило.