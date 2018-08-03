В России задержаны и осуждены более 2,3 тысячи украинцев - МИД

14:06, 03 августа 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич на пресс-конференции.

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"Более 2 тысяч 300 граждан Украины задержан, осужден в Российской Федерации", - подчеркнул Кирилич.

Он сказал, что речь идет о периоде последних трех лет.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.

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Теги: #украинцы в России#арестованные украинцы в России