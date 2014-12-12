Впервые за полтора месяца боевики вчера не обстреливали Луганскую область из артиллерии

Впервые за полтора месяца не зафиксировано ни одного обстрела из установок “Град”, минометов или тяжелой артиллерии, передает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

«Полного прекращения огня не произошло, периодически возникала стрельба из автоматического и снайперского оружия, - сообщает Москаль. - В Станице Луганской, вблизи моста через Северский Донец (за которым установлен блокпост боевиков ЛНР), в течение четверга несколько раз вспыхивали кратковременные ближние бои с использованием автоматов Калашникова».

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Однако к вечеру стрельба утихла, целую ночь, как и с начала сегодняшнего утра, там тихо. Ремонтные бригады продолжают устранять локальные повреждения электро - и газообеспечения.