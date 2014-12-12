В Раде создано депутатское объединение “Самооборона Майдана”
11:29, 12 декабря 2014Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Самооборона Майдана”.
Парубий возглавит объединение / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
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Он отметил, что председателем объединения избран первого вице-спикера парламента Андрея Парубия.
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