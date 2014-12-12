В Раде создано депутатское объединение “Самооборона Майдана”

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Самооборона Майдана”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман. Читайте такжеПервый вице-спикер Парубий заявляет, что отказался от госохраны Он отметил, что председателем объединения избран первого вице-спикера парламента Андрея Парубия.

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