Парубий заявляет, что выиграл апелляционный суд у Медведчука

Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал лидеру общественного движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку в удовлетворении его иска "за оскорбление чести и достоинства".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший комендант Майдана, а ныне народный депутат Андрей Парубий.

«Итак, сообщаю: Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал Медведчуку в удовлетворении его иска. Таким образом, все попытки Медведчука через суд убедить общество, что он не преступник, полностью провалились. Теперь оценкой деятельности Медведчука должна заняться прокуратура», - написал политик.

Летом на одной из пресс-конференций секретар СНБО Парубий публично заявил о причастности Медведчука к российскому вторжению, прямо обвинил в тяжких уголовных преступлениях и назвал преступником. Он также отметил, что лидер движения "Украинский выбор" причастен к финансированию экстремистских групп и вообще является, по его убеждению, одним из ключевых организаторов мятежа на востоке Украины.

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Парубий подал заявление в Апелляционный суд.

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал Медведчуку в удовлетворении иска против экс-секретаря СНБО Парубия.