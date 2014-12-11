Наливайченко: преступления, совершенные РФ в Украине тянут на международный трибунал



Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил сегодня в прямом эфире на 5-ом канале.

«Совокупность преступлений, совершенных Россией в Украине, действительно тянет на международный трибунал», - сказал Наливайченко.

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Касаясь темы обмена пленными между украинской стороной и так называемыми ДНР и ЛНР Наливайченко подчеркнул: «что касается готовности украинской стороны, она никогда не менялась, сколько та сторона сможет найти (наших граждан и военнослужащих, захваченных ими - УНИАН), мы готовы обменять по принципу всех на всех».

Отвечая на вопрос, который касался вероятности освобождения наших граждан, которые содержатся на территории России председатель СБУ отметил, что украинская сторона настаивает и на том, «чтобы освободить наших людей, которые содержатся там».