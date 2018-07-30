В Николаеве внезапно умер бывший нардеп Горбачев

По предварительной информации, причиной смерти Горбачева стала остановка сердца.

В понедельник, 30 июля, в возрасте 57 лет умер народный депутат Украины III-IV созывов (1998-2006 гг.) Виктор Горбачев.

Об этом сообщают "Новости-N", ссылаясь на слова сотрудников магазина в Николаеве, где Горбачев был гендиректором.

Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома в микрорайоне Леваневцев. У него остались жена и дочь.

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Виктор Горбачев - народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002 гг.) от избирательного округа № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный.

Народный депутат Украины IV созыва 04.2002-04.2006 от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец.

Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

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