Яценюк заявляет, что в Украине зарегистрировано уже более 600 тысяч переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.

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"По временно перемещенным лицам... В целом у нас сейчас зарегистрировано уже более 600 тысяч временно перемещенных лиц", - заявил премьер.

Яценюк также отметил, что проблемы с выплатами пенсий на Донбассе будут решены, как только Россия обеспечит вывод оттуда террористов.