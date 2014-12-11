Яценюк заявляет, что в Украине зарегистрировано уже более 600 тысяч переселенцев
12:12, 11 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано уже более 600 тыс. переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и аннексированного Россией Крыма.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.
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"По временно перемещенным лицам... В целом у нас сейчас зарегистрировано уже более 600 тысяч временно перемещенных лиц", - заявил премьер.
Яценюк также отметил, что проблемы с выплатами пенсий на Донбассе будут решены, как только Россия обеспечит вывод оттуда террористов.
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