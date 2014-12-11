Яценюк в понедельник встретится с генсеком НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.

Яценюк вновь подчеркнул необходимость отмены внеблокового статуса Украины и отметил, что украинская армия должна полностью отвечать стандартам НАТО.

Для этого, по его словам, Украина ежегодно будет утверждать годовой целевой план действий Украина-НАТО.

Читайте такжеВ Украине создали Секретариат сотрудничества по безопасности с НАТО и ЕС”Что касается дальнейшего сотрудничества с НАТО, то - ежегодное утверждение плана действий Украина-НАТО. И здесь отдельно я хотел бы обратиться к нашим партнерам, и буду встречаться в понедельник с генеральным секретарем НАТО. Мы надеемся на реальную поддержку”, - сказал Яценюк.