Украина не должна думать о восстановлении ядерного статуса - Кравчук

Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает 112 Украина.

"Если бы Украина возобновила ядерный статус, то сразу нарушила бы договор о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединилась и подписала. Нарушив этот договор, Украина поставила бы себя вне цивилизованного решения вопроса о ядерном оружии. Во-вторых, Украина, не имея сегодня ядерного оружия, могла бы искать пути быстрого решения этой проблемы, а это огромные средства. По тем данным, которыми я владел на время 1994 года - это было 55 млрд долларов, а сейчас, пожалуй, вдвое больше ... Мы бы тогда заявили, что мы бедные, но будем создавать ядерное оружие и пугать им Россию, а Россия пугала бы нас ... Поэтому не нам, а те государства, которые имеют силу, должны заявить позицию", - сказал он.

Первый президент считает, что страны, подписавшие Будапештский меморандум и заявляли о гарантировании территориальной целостности Украины, не осуществили ни одного шага в этом направлении.

Читайте такжеЗаместитель госсекретаря США: Украину ждет судьба Ирана и КНДР при возобновлении ядерной программы

Он напомнил, что в 1995 году интересы России и США совпали на 100% в части украинского ядерного оружия. "На Украину осуществлялось давление не только со стороны России, но и со стороны США и всех стран Европы, которые все время мне напоминали, что Украина имеет ядерное оружие, от которого должна избавиться, так как оно является неуправляемым и представляет собой определенную угрозу", - рассказал он.

Кравчук отметил, что Украина согласилась вывезти из своей территории ядерные боеголовки только тогда, когда эти государства заявили о том, что они будут гарантировать украинскую безопасность, суверенитет и территориальную целостность.

Он напомнил, что соответствующее решение - Будапештское соглашение - подписывал уже президент Кучма.

"В том соглашении сказано, что государства-подписанты гарантируют Украине территориальную целостность и суверенитет. Прошло 20 лет, и к сожалению, никаких конкретных шагов со стороны любого государства в плане меморандума не произошло. Более того, Россия осуществила в Украине агрессию, аннексировав Крым и открыв войну на востоке Украины", - подчеркнул первый президент.

Кравчук отметил, что такое отношение к международным документам является очень опасным.

Кроме того, Кравчук считает, что российская сторона в лице посла РФ в Украине Михаила Зурабова участвует в минских переговорах в качестве наблюдателя по договоренностям официального Киева с "ЛНР" и "ДНР", таким образом, унижая Украину.