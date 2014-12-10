Forbes: Некоторые признаки того, что кризис в Украине становится менее напряженным

Об этом пишет Марсель Майклсон в статье «Некоторые признаки того, что кризис в Украине становится менее напряженным», опубликованной на сайте Forbes.com.

Нельзя сказать, что «мир уже близко», и что, возможно, уже закончились все циничные ходы, но, тем не менее, возобновление поставок газа и «День тишины» являются небольшими шагами в правильном направлении.

Президент России Владимир Путин в своей речи в начале этой недели сказал, что его страна хотела бы продолжить сотрудничество с Западом, также состоялась краткая встреча президента Франции Франсуа Олланда и Путина в Москве, на пути из Казахстана.

После того как Путин преждевременно покинул саммит G20 в Брисбене, Олланд и Путин в России говорили в течение двух часов об Украине. До сих пор, Олланд перекладывал переговоры с Россией на своего министра иностранных дел Лорана Фабиуса и канцлера Германии Ангелу Меркель, но Меркель надоело, и она стала терять терпение, и когда Франция приостановила поставки двух кораблей, наступило время сделать первый шаг.

Заявление Олланда о том, что «важно, чтобы в период кризиса, Франция могла предложить решения», вероятно, сделано больше для французской публики, и не является реальным международным прорывом, на самом деле его союзники в ЕС могут счесть это оскорблением.

Но он указал на то, что «деэскалация» действительно возможна.

Европейский союз оказывает давление на Киев, чтобы тот занялся обещанными реформами, в том числе увеличением сферы обязанностей для регионов, как способ успокоить гнев тех, кто хочет независимости.

России все сложнее отрицать свою поддержку движения за независимость на востоке, и экономика России ощущает последствия экономических санкций, поскольку цены растут, рубль падает по причине оттока капитала из-за кризиса и падения цен на нефть. Цена на нефть является ключевым фактором для России.

Некоторые российские чиновники заявляют, что Запад пытается устранить Путина.

Это, возможно, и преувеличение, но может также способствовать деэскалации без утраты репутации – «Нет, нет, Путин, мы не хотим устранять Вас из России, мы хотим, чтобы России не было в Украине (и других пограничных государствах)».

Возобновление поставок газа, после расчетов, это хорошая новость для экономики Украины и ее народа в начале зимы. Этот факт также может замедлить поиск альтернативных источников для поставок и снова передать газовое оружие в руки России - но возобновив поставки через шесть месяцев, Россия в любой момент может снова их прекратить.

«День тишины» на самом деле также интересный символ. Многие перемирия были нарушены, так что еще слишком рано определять, утих ли вооруженный конфликт.

Но, по крайней мере, признаки положительные.