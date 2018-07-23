В России заявили, что политдиректора «нормандской четверки» обсудят "референдум" на Донбассе

В украинском МИД решительно отвергают идею проведения плебисцита на неподконтрольной территории Донбасса как абсолютно неприемлемую.

Политдиректора стран «нормандской четверки» обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Об этом пишет Радио Свобода.

«В конце этой недели должно состояться на уровне политдиректоров стран «нормандской четверки» встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим», – сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума на Донбассе, которую отбрасывают Украина и США.

19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин заявил российским дипломатам, что предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы решить конфликт в этом регионе.

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп и Путин обсудили «конкретные предложения» по урегулированию конфликта на востоке Украины во время саммита.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США «не рассматривает вопрос о поддержке» предложения Путина о референдуме.

В украинском МИД решительно отвергают идею проведения плебисцита на неподконтрольной территории Донбасса как абсолютно неприемлемую.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.