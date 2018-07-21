Экс-посол назвал условия, при которых возможен референдум на Донбассе

Как подчеркивает дипломат, идея референдума на Донбассе является плохой, поскольку, прежде всего, Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе.

Кремль сейчас не имеет права что-то говорить о референдумах на Донбассе, поскольку именно Россия начала там войну и до сих пор ее поддерживает. Только, когда произойдет настоящий конец конфликта, когда будет настоящее прекращение огня, вот тогда можно будет РФ обнародовать свое видение относительно дальнейшей ситуации на Востоке Украины.

Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала RTVi.

По его словам, Путин очень хорошо понимает ситуацию в Вашингтоне, а именно то, что Трамп к нему относится с привязанностью. В то же время, как подчеркивает он, хозяин Кремля понимает и то, что Конгресс и советники американского президента выступают против его политики.

"Именно поэтому Путин договорился с Трампом провести встречу без советников. И Путин считал, что во время этой встречи сможет убедить Трампа принять нужные ему решения", – считает он.

Как подчеркивает дипломат, идея референдума на Донбассе является плохой, поскольку, прежде всего, Россия захватила Крым, и стоит на это обращать внимание, а во-вторых, Россия начала войну на Донбассе.

Читайте такжеТука узрел в идее «референдума» на Донбассе желание России уйти

"Прежде всего, Россия должна вывести свои войска и отвести вооружение оттуда (с Донбасса – УНИАН), а потом уже можно будет обнародовать свою позицию относительно ситуации на Востоке Украины, то есть о каком-то референдуме", – отметил посол.

Относительно предыдущих "референдумов" на Донбассе и в Крыму, то это, убеждает Хербст, было скорее показухой: нелегитимные, без объективных наблюдателей и проводились под дулами автоматов.

"Относительно того, возможен ли референдум на Донбассе, который бы организовали США и Россия, и Украина согласилась бы на такой плебисцит на своей территории, то сейчас говорить об этом нет смысла. Прежде всего речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии. Каждый день обстрелы, каждый день есть жертвы. И в основном это проблема российской, кремлевской агрессии. Прекращение огня – это самое важное... Только потом можно будет говорить о каком-то референдуме", – добавил представитель США.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля со своей стороны подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом еще и предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Отмечалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше его рассмотреть.