СБУ задержала информаторов террористов: бывшего депутата и "Ягу"

Об этом во вторник сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что контрразведка СБУ задержала двух граждан Украины, которые собирали и передавали террористам данные о дислокации и перемещениях украинских военных вблизи разрушенного аэропорта города Донецк и населенного пункта Пески.

Читайте такжеСБУ задержала 8 пособников террористов

Один из них - бывший депутат горсовета города Украинск Донецкой области - по собственной инициативе собирал и передавал представителям незаконных военных формирований террористической организации "ДНР" разведывательную информацию относительно перемещения подразделений сил АТО в этом районе.

Еще один задержанный информатор, с позывным "Яга", также собирал данные о перемещении украинских военных в этом секторе, для чего создал и координировал деятельность соответствующей группы пособников террористов "ДНР".