Порошенко поздравил Усика, Гройсман предложил присвоить боксеру звание Героя Украины

"В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет!" - написал Гройсман об Усике.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Об этом он написал в Facebook.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!", - написал премьер.

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"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!", - написал Порошенко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Усик уверенно одолел россиянина Мурата Гассиева в Москве. Он стал первым украинским боксером, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира.