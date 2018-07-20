Путин хочет, чтобы на выборах президента в Украине победил "удобный" для него политик - МИД

Елена Зеркаль считает, что надо задуматься над тем, каким образом РФ будет вмешиваться в избирательную гонку в следующем году.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы на выборах президента в Украине, которые состоятся в 2019 году, победил "удобный" для него политик.

Об этом дипломат сказала в эфире телеканала "5 канал".

"Очень многие наши факторы также влияют на внешние встречи, потому что Путин уже четко дал понять, что он ожидает результатов украинских выборов. И я лично не думаю, что до выборов он будет готов к каким-либо действиям. Действительно, могут быть какие-то диалоги, какие-то провокации, какие-то упреки, но понимаю, что сейчас все внимание будет сосредоточено на украинских выборах, и на том, кого привести к власти, кто будет для него более удобный - это тоже понятно. Если они смогли вмешиваться в американские выборы, то мы должны задуматься над тем, каким образом они готовятся вмешиваться в украинские выборы", - сказала Зеркаль.

Также ее спросили, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о том, что Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий.

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"Ситуация, какой бы она сейчас нам не казалась внутри, на самом деле имеет для нас позитивное развитие, потому что все в Конгрессе (США) сейчас осознают, что нужно четко определить рамки поведения президента (Дональда Трампа - УНИАН) для того, чтобы обезопасить мир от неожиданных решений", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи с Трампом предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий об их статусе с участием международного сообщества.

В то же время в интервью CNBC Трамп заявил, что может стать худшим врагом российского президента «из всех, что у него когда-либо были», если отношения между Россией и США не наладятся.