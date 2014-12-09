Рада на этой неделе рассмотрит три законопроекта об отмене внеблокового статуса

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 309 народных депутатов из 363 зарегистрированных в сессионном зале.

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Это законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения и гарантирования национальной безопасности Украины) (№ 1014), авторами которого являются народные депутаты от “Батькивщины” Юлия Тимошенко, Борис Тарасюк и Иван Крулько; законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения национальной безопасности Украины (№ 1014-1), автором которого является депутат от «Блока Петра Порошенко» Тарас Батенко; законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно основ внешней политики и приоритетов национальных интересов Украины (№ 1014-2), авторами которого являются члены фракции «Народный фронт» Александр Турчинов, Андрей Парубий и Сергей Пашинский.