Политики, актеры и певцы: в оккупированном Крыму составили список "крымоненавистников"

"Крымское досье" создается якобы для того, чтобы "проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей".

В Крыму оккупанты создали "крымское досье" - список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты, публично не признающие "российский" статус Крыма.

Об этом заявил председатель "общественной палаты" Григорий Иоффе, передает "Коммерсант". Список будет регулярно дополняться, а людей, которые в него попали, назвал «крымоненавистниками».

Среди них оказались писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

"В список были включены бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов. В досье оказались и граждане России: певец Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и другие", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, «крымское досье» создается якобы для того, чтобы "проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей".

Принимать решение о включении в «крымское досье» будет мониторинговая группа ОП. Список будет опубликован на сайте "крымской палаты". Кроме имен и фамилий «крымоненавистников» в нем будут ссылки на цитаты о Крыме, которые стали причиной включения человека в список. Информацию якобы не будут передавать в правоохранительные органы и не будут писать адреса и другие личные данные оказавшихся в списке людей.

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Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов назвал идею ОП Крыма «дуростью» и «мракобесием», высказав мнение, что список нужен для создания «атмосферы ненависти».

"Вместо того чтобы искать общественный компромисс, в ОП подводят черту: вот здесь люди правы, а здесь — нет. И вот этих, которые неправы, мы будем ненавидеть»,— сказал Нариман Джелялов.

Он считает, что создание «крымского досье» нарушает право людей на собственное мнение, которое гарантировано Конституцией РФ и различными международными документами.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.