Россия в ООН назвала Крым до аннексии "заброшенной территорией"

Выступающих перед ним россиянин назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что полуостров до аннексии Россией был "заброшенной территорией".

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждалась ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ, передает Гордон.

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.

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По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".

Выступающих перед ним Полянский назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

"Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины. Правовой беспредел творится на всей территории Украины, инакомыслие преследуется. Русофобию пытаются сделать официальной идеологией", – заявил российский дипломат.

По его словам, украинские власти сами подтолкнули крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства.

"Крым в составе Украины был заброшенной территорией", – подчеркнул представитель России.

Он уверяет, что за четыре года на полуострове произошел "значительный скачок вперед": поднялись зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено строительство Крымского моста. Он также отметил, что жители полуострова довольны решением земельного вопроса, который раньше был осложнен "постоянными самозахватами".

"Мы стали защитой и сохранили жизнь 2,5 млн человек", – убежден Полянский. Он считает, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться "так, как они хотят", и говорить на любом языке.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.